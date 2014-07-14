代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CHOWithFlat - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1544
等级:
(35)
已发布:
已更新:
CHO.mq5 (7.01 KB) 预览
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Powered byStep

Chaikin 振荡器，带有市场横盘状态检测选项。如果市场横盘, 彩色指标云收缩, 且位于 0 轴位置, 同时粗灰线出现。

确定这种状态的标准是收缩的布林带。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:

input uint flat=100; // 横盘点数值

图例 1. 该 CHOWithFlat 指标

图例 1. 该 CHOWithFlat 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11321

SRm_Cloud SRm_Cloud

此指标利用的思路是寻找指标输入参数中定义的周期内可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。

SR_Cloud SR_Cloud

此指标利用的思路是寻找可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

此 CHOWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

此 RVIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。