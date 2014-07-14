请观看如何免费下载自动交易
Chaikin 振荡器，带有市场横盘状态检测选项。如果市场横盘, 彩色指标云收缩, 且位于 0 轴位置, 同时粗灰线出现。
确定这种状态的标准是收缩的布林带。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:
input uint flat=100; // 横盘点数值
图例 1. 该 CHOWithFlat 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11321
