Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CHOWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 868
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador CHOWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores CHOWithFlat.mq5 y CHO.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador CHOWithFlat_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11322
Chaikin Oscillator con posibilidad de determinar el estado de la plana del mercado.SRm_Cloud
En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo en un periodo, determinado en los parámetros de entrada, por analogía con el uso de GSV
Indicador RVIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RSIWithFlat_HTF
Indicador RSIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.