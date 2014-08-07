CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CHOWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
868
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
CHO.mq5 (7.01 KB) ver
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) ver
CHOWithFlat_HTF.mq5 (12.75 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador CHOWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores CHOWithFlat.mq5 y CHO.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. CHOWithFlat_HTF indicator

Figura 1. Indicador CHOWithFlat_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11322

CHOWithFlat CHOWithFlat

Chaikin Oscillator con posibilidad de determinar el estado de la plana del mercado.

SRm_Cloud SRm_Cloud

En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo en un periodo, determinado en los parámetros de entrada, por analogía con el uso de GSV

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Indicador RVIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

Indicador RSIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.