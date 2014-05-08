CodeBaseРазделы
CCMx - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADX.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 15.10.2013.

Рис.1. Индикатор CCMx

