Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCMx - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADX.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 15.10.2013.
Рис.1. Индикатор CCMx
RD-ForecastOsc
Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облакаExp_ForexOFFTrend
Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.
InverseReaction
Индикатор выхода цены за границы диапазона волатильности.CCMx_HTF
Индикатор CCMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах