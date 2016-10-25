無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCMx - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MetaQuotes
計算にMACD、CCI 及びADXを使う正規化されていない指標
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年10月15日に発表されました。
図1 CCMx指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11288
RD-ForecastOsc
色付きの雲として描かれ、ティルマンの平均化を使用した正規化されていないオシレータExp_ForexOFFTrend
Exp_ForexOFFTrendエキスパートアドバイザーはForexOFFTrend trendトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。
InverseReaction
この指標は価格がいつボラティリティの範囲を超えるかを示します。CCMx_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCCMx指標