CCMx - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MetaQuotes

Ei nicht-normalisierter Indikator der MACD, CCI und ADX für seine Berechnungen verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 15.10.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der CCMx Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11288

