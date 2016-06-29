Der Exp_ForexOFFTrend Expert Advisor basiert auf den Signalen des ForexOFFTrend Trend Indikators.

Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator zeigt, wenn der Preis über den Volatilitätsbereich hinaus geht.

Der CCMx Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.