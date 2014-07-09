CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCMx - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1510
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

MetaQuotes

Um indicador não normalizado que utiliza os indicadores MACD, CCI e ADX em seus cálculos.

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 2013/10/15.

Figura 1. O indicador CCMx

Figura 1. O indicador CCMx

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11288

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

Um oscilador não normalizado que utiliza a média de Tilman, desenhado na forma de uma nuvem colorida.

RSIWithFlat RSIWithFlat

Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.

InverseReaction InverseReaction

O indicador exibe quando o preço vai além da faixa de volatilidade.

CCMx_HTF CCMx_HTF

O indicador CCMx com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.