Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCMx - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1510
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes
Um indicador não normalizado que utiliza os indicadores MACD, CCI e ADX em seus cálculos.
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 2013/10/15.
Figura 1. O indicador CCMx
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11288
RD-ForecastOsc
Um oscilador não normalizado que utiliza a média de Tilman, desenhado na forma de uma nuvem colorida.RSIWithFlat
Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.
InverseReaction
O indicador exibe quando o preço vai além da faixa de volatilidade.CCMx_HTF
O indicador CCMx com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.