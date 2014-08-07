Autor real:

Erdem Sen

La idea del indicador InverseReaction se basa en la presuposición de que un cambio de precio poco habitual (salida de los límites de volatilidad) se ve acompañado de un movimiento inverso.

Existen muchos ejemplos de un comportamiento semejante: la historia con Lehman Bros, Flash Crash y otros.

La señal aparece cuando se traspasan los límites de volatilidad de la nube gris. En este caso, podemos esperar una reacción inversa. Cuando se da el caso, la barra del histograma adquiere el color correspondiente.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql5.com el 10.10.2013.

Figura 1. Indicador InverseReaction