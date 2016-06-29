CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RD-ForecastOsc - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
660
(33)
Echter Autor:

Nick Bilak

Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 03.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der RD-ForecastOsc Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11287

