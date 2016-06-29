Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RD-ForecastOsc - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Nick Bilak
Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 03.08.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der RD-ForecastOsc Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11287
