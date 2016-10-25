コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RD-ForecastOsc - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Nick Bilak

色付きの雲として描かれ、ティルマンの平均化を使用した正規化されていないオシレータ

この指標はMQL4で開発され2006年8月3日にコードベースで公開されました。

図1　RD-ForecastOsc指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11287

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Exp_ForexOFFTrendエキスパートアドバイザーはForexOFFTrend trendトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つForexOFFTrend指標

CCMx CCMx

計算にMACD、CCI 及びADXを使う正規化されていない指標

InverseReaction InverseReaction

この指標は価格がいつボラティリティの範囲を超えるかを示します。