Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RD-ForecastOsc - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2598
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 03.08.2006.
Рис.1. Индикатор RD-ForecastOsc
Exp_ForexOFFTrend
Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.ForexOFFTrend_HTF
Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CCMx
Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADXInverseReaction
Индикатор выхода цены за границы диапазона волатильности.