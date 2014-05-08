



Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 03.08.2006.

Рис.1. Индикатор RD-ForecastOsc