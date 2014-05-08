CodeBaseРазделы
RD-ForecastOsc - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 03.08.2006.

Рис.1. Индикатор RD-ForecastOsc

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCMx CCMx

Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADX

InverseReaction InverseReaction

Индикатор выхода цены за границы диапазона волатильности.