CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RD-ForecastOsc - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1200
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Nick Bilak

Um oscilador não normalizado que utiliza a média de Tilman, desenhado na forma de uma nuvem colorida.

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 03.08.2006.

Figura 1. O indicador RD-ForecastOsc

Figura 1. O indicador RD-ForecastOsc

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11287

RSIWithFlat RSIWithFlat

Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.

MFIWithFlat MFIWithFlat

Money Flow Index com a opção de detecção de estado de lateralização do mercado.

CCMx CCMx

Um indicador não normalizado que utiliza os indicadores MACD, CCI e ADX em seus cálculos.

InverseReaction InverseReaction

O indicador exibe quando o preço vai além da faixa de volatilidade.