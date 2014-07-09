Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RD-ForecastOsc - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1200
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Nick Bilak
Um oscilador não normalizado que utiliza a média de Tilman, desenhado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 03.08.2006.
Figura 1. O indicador RD-ForecastOsc
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11287
RSIWithFlat
Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.MFIWithFlat
Money Flow Index com a opção de detecção de estado de lateralização do mercado.
CCMx
Um indicador não normalizado que utiliza os indicadores MACD, CCI e ADX em seus cálculos.InverseReaction
O indicador exibe quando o preço vai além da faixa de volatilidade.