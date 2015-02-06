请观看如何免费下载自动交易
Murad Ismayilov
在许多情况下，当报价快速变化时，您需要找到优化的交易时间 (举例，从早上7 时到晚上 9 时)。如果您对金融工具不熟悉，就可能产生问题。此指标读取图表上的所有柱线，并显示统计出的日内活跃度最高的焦点时段。蜡烛的高度选为活跃度的标准 (最高价减去最低价)。高活跃度以蓝色柱线突出, 低活跃度以粉色柱线突出。此指标可以作为过滤器，用于需要高活跃度交易品种的各种策略。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2014.02.28。
图例.1. WmiVol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11281
