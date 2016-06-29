CodeBaseKategorien
WmiVol - Indikator für den MetaTrader 5

Es ist oft der Fall, dass Sie heruasfinden müssen, wann eine optimale Handelszeit ist,in der Quotierungen sich schnell (zum Beispiel von 07:00 bis 21:00) verändern. Das kann ein Problem darstellen, wenn Sie nicht mit dem Instrument vertraut sind. Dieser Indikator liest alle Balken im Diagramm und zeigt Statistiken über Tageszeiten mit der größten Aktivität. Die Größe der Kerze wird als Aktivitätskriterium (Hoch minus Tief) gewählt. Hohe Aktivität wird mit blauen Balken markiert, geringere Aktivität wird durch rosa Balken markiert. Der Indikator kann als Filter für verschiedene Strategien, die hohe Aktivität beim Instrument erfordern, verwendet werden.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 28. Februar 2014 veröffentlicht.

Abb.1. WmiVol Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11281

