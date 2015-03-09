Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSIWithFlat - indicador para MetaTrader 5
Relative Strength Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado. Si estamos en flat, la nube de color del indicador se encoge y se coloca en el valor 50, además, aparece la línea gruesa azul. El criterio de este estado es Bollinger comprimido. El valor crítico de la compresión del Bollinger se fija por la mitad del ancho de su banda y se determina por el parámetro de entrada del indicador:
input uint flat=100; // tamaño del flat en puntos
Fig. 1. Indicador RSIWithFlat
