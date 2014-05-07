Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WmiVol - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4220
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Murad Ismayilov
Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру c 07:00 до 21:00). Если инструмент незнаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется голубыми барами, низкая - розовыми. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.02.2014.
Рис.1. Индикатор WmiVol
Money Flow Index с возможностью определения флэтовых состояний рынкаRSIWithFlat
Relative Strength Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка
Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ForexOFFTrend
Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.