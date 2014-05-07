CodeBaseРазделы
Индикаторы

WmiVol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Murad Ismayilov

Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру c 07:00 до 21:00). Если инструмент незнаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется голубыми барами, низкая - розовыми. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.02.2014.

Рис.1. Индикатор WmiVol

