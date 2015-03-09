CodeBaseSecciones
ForexOFFTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
El indicador ForexOFFTrend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado TSI_DeMarker.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ForexOFFTrend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11282

WmiVol WmiVol

Es el indicador de la hora óptima para las operaciones.

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

El Asesor Experto Exp_ForexOFFTrend está construido a base de las señales del indicador de tendencia ForexOFFTrend.

MaByMa_HTF MaByMa_HTF

El indicador MaByMa permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.