Autor real:

Murad Ismayilov

Muitas vezes, é o caso que você precisa descobrir uma hora de negociação ideal quando cotações estão mudando rapidamente (por exemplo 7h00 - 21:00). Pode constituir um problema se você não estiver familiarizado com o instrumento. Este indicadores lê todos as barras do gráfico e exibe estatísticas sobre o tempo de um dia com a maior atividade. Altura da vela é escolhido como critério de atividade (Alta menos Baixa). Alta atividade é destacada por barras azuis, baixa atividade é destacada por barras cor de rosa. O indicador pode ser usado como um filtro para várias estratégias que requeiram elevada atividade de instrumento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28 de fevereiro de 2014.

Fig.1. Indicador WmiVol