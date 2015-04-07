Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WmiVol - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1530
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Murad Ismayilov
Muitas vezes, é o caso que você precisa descobrir uma hora de negociação ideal quando cotações estão mudando rapidamente (por exemplo 7h00 - 21:00). Pode constituir um problema se você não estiver familiarizado com o instrumento. Este indicadores lê todos as barras do gráfico e exibe estatísticas sobre o tempo de um dia com a maior atividade. Altura da vela é escolhido como critério de atividade (Alta menos Baixa). Alta atividade é destacada por barras azuis, baixa atividade é destacada por barras cor de rosa. O indicador pode ser usado como um filtro para várias estratégias que requeiram elevada atividade de instrumento.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28 de fevereiro de 2014.
Fig.1. Indicador WmiVol
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11281
RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.Imp_XMA_HTF
O indicador Imp_XMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador ForexOFFTrend com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Exp_ForexOFFTrend
O Expert Advisor Exp_ForexOFFTrend é baseado nos sinais do indicador de tendência ForexOFFTrend.