WmiVol - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 839
実際の著者：
Murad Ismayilov
多くの場合、価格表示が急速に（例えば午前7時から午後9時）変更される時、最適な取引時間を見つける必要が生じます。あなたが製品に精通していない場合は、これは問題になりかねません。この指標はチャートのバーをすべて読み取り、一日で活動が最大な時間に関する統計を表示します。ローソク足の高さが活動基準（高値ー安値）として選択されます。アクティビティの活発さは青いバー、不活発さはピンクのバーで強調表示され ます。指標は、高い製品アクティビティを必要とする様々な戦略のためのフィルタとして使用することができます。
この指標は初めにMQL4で実装され2014年2月28日にコードベースで公開されました。
図1 WmiVol指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11281
