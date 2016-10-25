コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WmiVol - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
839
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
wmivol.mq5 (6.02 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Murad Ismayilov

多くの場合、価格表示が急速に（例えば午前7時から午後9時）変更される時、最適な取引時間を見つける必要が生じます。あなたが製品に精通していない場合は、これは問題になりかねません。この指標はチャートのバーをすべて読み取り、一日で活動が最大な時間に関する統計を表示します。ローソク足の高さが活動基準（高値ー安値）として選択されます。アクティビティの活発さは青いバー、不活発さはピンクのバーで強調表示され ます。指標は、高い製品アクティビティを必要とする様々な戦略のためのフィルタとして使用することができます。

この指標は初めにMQL4で実装され2014年2月28日にコードベースで公開されました。

図1　WmiVol指標

図1　WmiVol指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11281

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

RSIWithFlat RSIWithFlat

市場フラット状態検出オプションを持つ相対力指数。

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つForexOFFTrend指標

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

Exp_ForexOFFTrendエキスパートアドバイザーはForexOFFTrend trendトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。