Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WmiVol - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 28641
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Мурад Исмайлов
Индикатор внутридневной волативности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.
Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).
Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется зелеными барами, низкая - красными. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.
Индикатор намекает, что лучшее время для торговли на EURUSD - с 08:00 до 19:15 (время по серверу).
Советы:
- Если хотите получить наиболее адекватную картину - подгрузите историю котировок инструмента (F2);
- Индикатор не работает на таймфреймах D1 и выше (он внутридневной);
- Индикатор не перерисовывается;
- Использованы новые функции OnInit, OnCalculate, как рекомендовано для сборок MT4 600+.
Библиотека файловых функций без ограничения файловой "песочницы".VR---Overturn
Советник может торговать в двух режимах: Мартингейл и антимартингейл...
Автоматически закачивает из History Center историю всех инструментов, перечисленных в "Обзоре рынка".Training Expert (Советник для тренировки)
Советник предназначен для ручной торговли в тестере стратегий. Помогает быстро получить опыт по выбранной стратегии.