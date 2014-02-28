CodeBaseРазделы
Индикаторы

WmiVol - индикатор для MetaTrader 4

Murad Ismayilov
Просмотров:
28641
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Мурад Исмайлов

Индикатор внутридневной волативности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.

Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).

Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется зелеными барами, низкая - красными. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.

Индикатор намекает, что лучшее время для торговли на EURUSD - с 08:00 до 19:15 (время по серверу).

Советы:

  • Если хотите получить наиболее адекватную картину - подгрузите историю котировок инструмента (F2);
  • Индикатор не работает на таймфреймах D1 и выше (он внутридневной);
  • Индикатор не перерисовывается;
  • Использованы новые функции OnInit, OnCalculate, как рекомендовано для сборок MT4 600+.
FileFunctions.dll v4.2.14.0 FileFunctions.dll v4.2.14.0

Библиотека файловых функций без ограничения файловой "песочницы".

VR---Overturn VR---Overturn

Советник может торговать в двух режимах: Мартингейл и антимартингейл...

Автоматическая загрузка архива истории Автоматическая загрузка архива истории

Автоматически закачивает из History Center историю всех инструментов, перечисленных в "Обзоре рынка".

Training Expert (Советник для тренировки) Training Expert (Советник для тренировки)

Советник предназначен для ручной торговли в тестере стратегий. Помогает быстро получить опыт по выбранной стратегии.