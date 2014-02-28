Автор:

Мурад Исмайлов

Индикатор внутридневной волативности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.

Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).

Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется зелеными барами, низкая - красными. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.

Индикатор намекает, что лучшее время для торговли на EURUSD - с 08:00 до 19:15 (время по серверу).

Советы: