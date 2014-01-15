Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CloseSeries - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1754
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele é usado em combinação com outros indicadores e sugere os pontos de saída em negociações onde há tendência de curto prazo.
- O fechamento interno (linha cinzenta) indica o fechamento que está localizado dentro do intervalo da barra anterior. A série desses fechamentos nos indicam "creeping" ou movimento horizontal. Quanto mais longa a série, mais provável que haja um avanço, respectivamente, define-se o ponto (pontos) de entrada com os outros instrumentos.
- O fechamento Externo/líquido (linha roxa) é um fechamento localizado acima da máxima e baixo da mínima da barra anterior. Normalmente, a série dos fechamentos externos incluem de 3-5 barras e indicam que virá uma lateralização, ou uma reversão no preço.
- O fechamento no sentido único (linha azul) é uma barra atual que fecha na mesma direção que a barra anterior. A aparição de tal série indica o encerramento de uma tendência de curto prazo.
- O valor de cada linha é o número de barras na série correspondente.
Recomendações:
- Recomenda-se usar tempos gráficos maiores em combinação com os outros indicadores.
- Quando uma série de 3-4 fechamentos externos aparece, feche ou, pelo menos, mantenha a posição.
- Quando uma série de 4 ou mais fechamentos aparece, feche ou mantenha o negócio.
- É importante: série de barras externas e unidirecionais não são sinais de inversão, mas eles dão testemunho de um possível encerramento da tendência atual de curto prazo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1128
Exp_BullsBears
O Expert Advisor Exp_BullsBears se baseia nos sinais do indicador BullsBears.Oscilador Estocástico Premier [v01]
Oscilador Estocástico Premier - Estocástico com uma suavização dupla de EMA, baseado no artigo em TASC por Lee Leibfarth (Agosto de 2008).
VininI Cyber Cyсle [v01]
VininI Cyber Cycle - identificador de movimentos cíclicos de preço, basedo em VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 por Victor Nicolaev (2009).WideRangePredictor
O indicador de "aviso" sobre a aparência das barras com uma faixa extendida e/ou movimentos direcionados de força.