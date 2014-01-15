Ele é usado em combinação com outros indicadores e sugere os pontos de saída em negociações onde há tendência de curto prazo.

O fechamento interno (linha cinzenta) indica o fechamento que está localizado dentro do intervalo da barra anterior. A série desses fechamentos nos indicam "creeping" ou movimento horizontal. Quanto mais longa a série, mais provável que haja um avanço, respectivamente, define-se o ponto (pontos) de entrada com os outros instrumentos.

O fechamento Externo/líquido (linha roxa) é um fechamento localizado acima da máxima e baixo da mínima da barra anterior. Normalmente, a série dos fechamentos externos incluem de 3-5 barras e indicam que virá uma lateralização, ou uma reversão no preço.

O fechamento no sentido único (linha azul) é uma barra atual que fecha na mesma direção que a barra anterior. A aparição de tal série indica o encerramento de uma tendência de curto prazo.

O valor de cada linha é o número de barras na série correspondente.

Recomendações: