CloseSeries - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
953
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
これは、他の指標と組み合わせて使用され、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。
- 内部クロージング（灰色の線）は、前のバーの範囲内に位置しています。
このようなクロージングは一連の「クリープ」または水平移動を語ります。シリーズが長いほどブレークスルーの可能性が高く、それぞれ、他の製品を使用して、参入ポイント（複数可）を定義します。
- 外部/ネットクロージング（紫の線）は、前のバーの高低の上方と下方に位置します。通常、外部クロージングのシリーズには3~5のバーが含まれており、もみ合い相場か価格逆転を語ります。
- 単一方向クロージング（青）は、以前のバーと同じ方向に閉じる現在のバーです。このような一連の外観は、短期的なトレンドが終了したことを語ります。
- 各線の値は、対応する一連のバーの数です。
推奨：
- 他の指標と組み合わせての古い時間枠での使用をお勧めします。
- 3~4の外部クロージングのシリーズが表示されたら、ポジションを決済するもしくは守ります。
- 4以上のクロージングのシリーズがが表示されたら、取引を決済するもしくは守ります。
- これは重要です。外部および単一方向の一連のバーは逆転のシグナルではありませんが、現在の短期的なトレンドの終了を証言します。
