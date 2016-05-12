und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CloseSeries - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser wird in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet und gibt mögliche Ausstiegspunkte beim kurzfristigen Trend-Trading an.
- Internes schließen (gray line) deutet auf das Schließen innerhalb der Range der vorangegangenen war. Eine Serie solcher Ausstiegspunkte nennt man auch "kriechen" Oder horizontale Bewegung. Je länger diese Serie ist, umso Wahrscheinlicher ist ein Ausbruch oder sie definiert ein Einstiegspunkt für andere Finanzinstrumente
- Externes Schließen (Lila Linie) ist ein Ausstiegspunkt über dem Hoch oder unterhalb des Tiefkurses der vorherigen bar. Normalerweise beinhaltet die Serie von externen Ausstiegspunkten 3-5 bars und man spricht von einem fortschreitenden Seitwärtstrend oder einer Preisumkehr.
- Einfach gerichtete Ausstiegspunkte (Blaue Linie) ist, wenn die aktuelle Bar in die gleiche Richtung schließt, wie die vorherige Bar. Das Auftreten einer solchen Serie spricht für die Beendigung des kurzfristigen Trendes.
- Der Wert der Linien entspricht der Anzahl der Bars zu der zugehörigen Serie.
Empfehlungen:
- Es wird empfohlen einen größeren Timeframe bei der Kombination mit anderen Indikatoren zu verwenden.
- Wenn eine Serie von drei bis vier externen Ausstiegspunkten erscheint, dann schließen Sie oder verteidigen sie ihre Position.
- Wenn eine Serie von vier oder mehr Ausstiegspunkten Auftritt, dann schließen Sie oder verteidigen Sie ihre Position.
- Wichtig: Serien von externen und einzeln gerichteten Bars sind kein Signal für eine Umkehr, aber sie zeigen das mögliche Ende des kurzfristigen Trends an.
