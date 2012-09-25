Предназначен для использования в сочетании с другими индикаторами, подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов.

Внутреннее закрытие (серая линия) - закрытие, которое находится в пределах диапазона предыдущего бара. Серия таких закрытий говорит о "ползущем" или горизонтальном движении. Чем длинее серия, тем больше вероятность прорыва, соответственно, с помощью других инструментов определяем точку(и) входа.



Внешнее / чистое закрытие (фиолетовая линия) - закрытие, которое находится выше хая или ниже лоу предыдущего бара. Серии внешних закрытий обычно включают 3-5 баров и говорят о том, что либо начнётся флэт, либо цена развернётся.

Однонаправленные закрытия (синяя линия) - текущий бар закрывается в том же направлении, что и предыдущий. Появление такой серии также говорит о том, что краткосрочный тренд заканчивается.

Значением каждой линии является количество баров в соответствующей серии.



Советы: