CloseSeries - индикатор для MetaTrader 5
Предназначен для использования в сочетании с другими индикаторами, подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов.
- Внутреннее закрытие (серая линия) - закрытие, которое находится в пределах диапазона предыдущего бара. Серия таких закрытий говорит о "ползущем" или горизонтальном движении. Чем длинее серия, тем больше вероятность прорыва, соответственно, с помощью других инструментов определяем точку(и) входа.
- Внешнее / чистое закрытие (фиолетовая линия) - закрытие, которое находится выше хая или ниже лоу предыдущего бара. Серии внешних закрытий обычно включают 3-5 баров и говорят о том, что либо начнётся флэт, либо цена развернётся.
- Однонаправленные закрытия (синяя линия) - текущий бар закрывается в том же направлении, что и предыдущий. Появление такой серии также говорит о том, что краткосрочный тренд заканчивается.
- Значением каждой линии является количество баров в соответствующей серии.
Советы:
- Рекомендуется применять на старших фреймах в сочетании с другими индикаторами.
- При появлении серии из 3-4-х внешних закрытий, закрыть или, как минимум, защитить позицию.
- При появлении серии из 4 и более однонаправленных закрытий закрыть или защитить сделку.
- Важно: серии внешних и однонаправленных баров не являются сигналами разворота, а свидетельствуют лишь об окончании текущего краткосрочного тренда.
