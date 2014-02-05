请观看如何免费下载自动交易
它使用与其它指标的组合来提示短线趋势交易的退出点。
- 内部收盘 (灰线) 表示收盘于前柱线的范围之内。这样的收盘序列是说 "爬行" 或水平走势。系列越长, 越有可能取得突破, 分别使用其它工具定义入场点 (点数)。
- 外部收盘 (紫色线) 表示收盘高于前柱线最高价或低于最低价。通常外部收盘序列包括 3-5 柱线, 并且意思是说横盘继续, 或价格反转。
- 单向收盘 (蓝线) 当前柱线与前柱线方向相同。出现这样的序列是说短线趋势将会终结。
- 每条线的值是相应序列中的柱线数量。
推荐:
- 建议在大时间帧中使用该指标, 并结合其它指标。
- 当 3-4 根外部收盘序列出现, 平仓或至少要持仓防御。
- 当 4 或更多的收盘序列出现, 平仓或交易防御。
- 重要的是: 一系列外部和单向柱线并不是反转的信号, 但它们是当前短线趋势终结的征兆。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1128
