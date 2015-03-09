CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MFIWithFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
818
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
mfiwithflat.mq5 (9.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Money Flow Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado. Si estamos en flat, la nube de color del indicador se encoge y se coloca en el valor 50, además, aparece la línea gruesa gris. El criterio de este estado es Bollinger comprimido.  El valor crítico de la compresión del Bollinger se fija por la mitad del ancho de su banda y se determina por el parámetro de entrada del indicador:

input uint flat=100; // tamaño del flat en puntos

Fig. 1. Indicador MFIWithFlat

Fig. 1. Indicador MFIWithFlat

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11267

RVIWithFlat RVIWithFlat

Relative Vigor Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.

StohasticWithFlat StohasticWithFlat

Stochastic Oscillator es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.

RSIWithFlat RSIWithFlat

Relative Strength Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.