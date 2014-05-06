CodeBaseРазделы
ForexOFFTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Rewritten by CrazyChart

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 08.03.2006.

Рис.1. Индикатор ForexOFFTrend

