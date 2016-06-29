CodeBaseKategorien
ForexOFFTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

Rewritten by CrazyChart

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 8. März 2006 veröffentlicht.

Abb.1. ForexOFFTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11270

