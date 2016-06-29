Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ForexOFFTrend - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Rewritten by CrazyChart
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 8. März 2006 veröffentlicht.
Abb.1. ForexOFFTrend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11270
