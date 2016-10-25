無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ForexOFFTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1168
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
CrazyChartによる書き直し
色付きの雲の形で描かれたトレンド指標
この指標は初めにMQL4で実装され2006年3月8日にコードベースで公開されました。
図1 ForexOFFTrend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11270
RSIWithFlat
市場フラット状態検出オプションを持つ相対力指数。MFIWithFlat
市場フラット状態検出オプションを持つMFI（Money Flow Index）。
WmiVol
Optimal trading time 指標ForexOFFTrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つForexOFFTrend指標