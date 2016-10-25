コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ForexOFFTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1168
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

CrazyChartによる書き直し

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

この指標は初めにMQL4で実装され2006年3月8日にコードベースで公開されました。

図1　ForexOFFTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11270

