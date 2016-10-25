コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_wlxBWWiseMan-2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
wlxbwwiseman-2.mq5 (6.85 KB) ビュー
exp_wlxbwwiseman-2.mq5 (7.18 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_wlxBWWiseMan-2エキスパートアドバイザーはwlxBWWiseMan-2セマフォーシグナル指標を用いて設計されています。

取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに対応する色のグラフィックオブジェクトが表示された場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたwlxBWWiseMan-2.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11208

