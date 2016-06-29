Der Exp_wlxBWWiseMan-2 Expert Advisor wurde unter Verwendung des Signalindikators wlxBWWiseMan-2 entworfen.

Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein graphisches Objekt der korrespondierenden Farbe erscheint.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei wlxBWWiseMan-2.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnise für 2013 für USDCHF H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse