可以选择时间框架进行计算的抛物线转向指标. 当指标所计算的时间框架内出现新柱时，绘出大的彩色点. 趋势的延续使用彩色的线标出.

iSAR 技术指标代码发布的时候，它不能正确工作并且它的值与terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples目录下的抛物线转向指标所模拟的也不一致. 因而指标有两个变种： 分别对应标准 Parabolic_HTF 和 可以从技术指标的自定义模拟中接收数据的Parabolic_HTF 指标.

图 1 Parabolic_HTF 指标