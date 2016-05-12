CodeBaseKategorien
Parabolic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Parabolic SAR mit der Möglichkeit eine Timeframe für die Berechnung auszuwählen.

Wenn eine neue Bar zu der aktuellen Timeframe erscheint, dann wird der Indikator neu berechnet und es erscheinen große farbige Punkte. Die Kontinuität eines Trends wird mit einer farbigen Linie dargestellt.

Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des iSAR technical Indikators, arbeitete dieser nicht richtig und seine Werte Stimmten nicht mit dem analog dazu arbeitenden ParabolicSAR Benutzerdefinierten Indikator überein, der sich in dem Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples befindet. Aus diesem Grund gibt es nun zwei Varianten von diesem Indikator: Den Parabolic_HTF und den Parabolic_HTF_ Indikator mit der Möglichkeit Daten von dem technischen Indikator und dem benutzerdefinierten Indikator zu empfangen.

Abbildung 1 The Parabolic_HTF indicator

Abbildung 1. Parabolic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1118

