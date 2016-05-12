Der Parabolic SAR mit der Möglichkeit eine Timeframe für die Berechnung auszuwählen.



Wenn eine neue Bar zu der aktuellen Timeframe erscheint, dann wird der Indikator neu berechnet und es erscheinen große farbige Punkte. Die Kontinuität eines Trends wird mit einer farbigen Linie dargestellt.

Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des iSAR technical Indikators, arbeitete dieser nicht richtig und seine Werte Stimmten nicht mit dem analog dazu arbeitenden ParabolicSAR Benutzerdefinierten Indikator überein, der sich in dem Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples befindet. Aus diesem Grund gibt es nun zwei Varianten von diesem Indikator: Den Parabolic_HTF und den Parabolic_HTF_ Indikator mit der Möglichkeit Daten von dem technischen Indikator und dem benutzerdefinierten Indikator zu empfangen.

Abbildung 1. Parabolic_HTF Indikator