Parabolic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Parabolic SAR, с возможностью выбирать таймфрейм, на котором он будет вычисляться. При появлении нового бара на таймфрейме (на котором вычисляется индикатор), на графике появляются крупные цветные точки, продолжение тенденции обозначается цветной линией.
На момент опубликования кода технический индикатор iSAR работал не совсем корректно и его значения не совсем совпадали с его аналогом, выполненным в виде пользовательского индикатора ParabolicSAR, размещённого в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\Examples. По этой причине было сделано два варианта индикатора - Parabolic_HTF и Parabolic_HTF_, с возможностью получения данных от технического индикатора и его пользовательского аналога соответственно.
Рис.1 Индикатор Parabolic_HTF
