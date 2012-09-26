CodeBaseРазделы
Индикаторы

iAlligator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Рейтинг:
Опубликован:
Обновлен:
Аллигатор Билла Вильямса, построенный в виде зигзагов. Индикатор можно вычислять и располагать на зафиксированном таймфрейме.

Рис.1 Индикатор iAlligator_HTF

