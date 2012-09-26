Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Понравился скрипт?
iAlligator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Аллигатор Билла Вильямса, построенный в виде зигзагов. Индикатор можно вычислять и располагать на зафиксированном таймфрейме.
Рис.1 Индикатор iAlligator_HTF
iWPR_HTF
Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.Close Flat Channel
Определяет границы флэтового канала на основе закрытий баров.
EMA
Классический экспоненциальный мувинг с возможностью использования в качестве периода усреднения вещественных чисел.Combo_Right
Эксперт с базовой торговой системой на основе индикатора CCI и несколькими линейными персептронами регулирующими работу базовой торговой системы