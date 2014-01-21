Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MARSICD - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
John Q. Aimsson
Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI. En la mayoría de los casos, los períodos de los osciladores pueden variar.
El indicador final se parece mucho a los indicadores técnicos ADX y MACD combinados en una gráfica. El indicador debe interpretarse de la misma manera que los dos indicadores mencionados.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 07.06.2012 (en Ruso).
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //método de suavizado input uint ARSI_PERIOD=14; //perido de RSI A input uint RRSI_PERIOD=14; //periodo de RSI R input uint AMA_PERIOD=5; //periodo de la señal A input uint RMA_PERIOD=5; //periodo de la señal R input uint sMAD_PERIOD=21; //período de la señal para el histograma input uint MPhase=15; //parámetro de suavizado, //para JJMA eso puede cambiar en el rango -100 ... +100. Eso afecta a la calidad del proceso intermedio de suavizado; // para VIDIA es un periodo de CMO, para AMA es un periodo de la media lenta
