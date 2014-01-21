CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MARSICD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1484
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
marsicd.mq5 (12.72 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

John Q. Aimsson

Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI. En la mayoría de los casos, los períodos de los osciladores pueden variar.

El indicador final se parece mucho a los indicadores técnicos ADX y MACD combinados en una gráfica. El indicador debe interpretarse de la misma manera que los dos indicadores mencionados.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 07.06.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del Indicador         |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //método de suavizado
input uint ARSI_PERIOD=14;              //perido de RSI A
input uint RRSI_PERIOD=14;              //periodo de RSI R
input uint AMA_PERIOD=5;                //periodo de la señal A
input uint RMA_PERIOD=5;                //periodo de la señal R
input uint sMAD_PERIOD=21;              //período de la señal para el histograma
input uint MPhase=15; //parámetro de suavizado,
                      //para JJMA eso puede cambiar en el rango -100 ... +100. Eso afecta a la calidad del proceso intermedio de suavizado;
// para VIDIA es un periodo de CMO, para AMA es un periodo de la media lenta

MARSICD

MARSICD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/968

iWPR_HTF iWPR_HTF

El indicador del porcentaje del rango de Larry Williams' dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.

iAlligator_HTF iAlligator_HTF

El alligator de Billy Williams dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.

BullsBears BullsBears

Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. Versión mejorada del indicador de osos y toros. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Histograma MACD con barras coloreadas de acuerdo al sistema de impulso de Elder.