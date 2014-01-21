Autor real:

John Q. Aimsson

Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI. En la mayoría de los casos, los períodos de los osciladores pueden variar.

El indicador final se parece mucho a los indicadores técnicos ADX y MACD combinados en una gráfica. El indicador debe interpretarse de la misma manera que los dos indicadores mencionados.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 07.06.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Parámetros de entrada:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

MARSICD