CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iAlligator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1221
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Alligator de Billy Williams desenhado na forma de zigzag. O indicador pode ser calculado e ajustado em um período de tempo fixo, diferente do gráfico.

Fig.1 Indicador iAlligator_HTF

Fig.1 Indicador iAlligator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1110

EMA EMA

Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio.

Modificar cor das candles Modificar cor das candles

O indicador permite modificar a cor dos candles.

iWPR_HTF iWPR_HTF

Indicador Variação Percentual de Larry Williams desenhado na forma de zigzag. O indicador pode ser calculado e ajustado em um período de tempo fixo, diferente do gráfico.

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

O indicador MultiMaRsiSignal indicador exibe informações sobre as tendências ativas usando o valor de cinco indicadores MaRsi-Trigger de diferentes períodos de tempos.