iAlligator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Alligator de Billy Williams desenhado na forma de zigzag. O indicador pode ser calculado e ajustado em um período de tempo fixo, diferente do gráfico.
Fig.1 Indicador iAlligator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1110
