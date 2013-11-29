代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

iAlligator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1564
等级:
(14)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用之字线方式绘制比尔.威廉姆斯的鳄鱼指标. 该指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置.

图1 iAlligator_HTF 指标

图1 iAlligator_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1110

Exp_BrakeParb Exp_BrakeParb

此交易系统基于来自BrakeParb信号量、信号、趋势指标的信号

iBBands_HTF iBBands_HTF

使用 DRAW_SECTION 风格，通常指之字线绘制布林带. 用于计算的时间框架可以在输入参数中设置. 那也是使用这种不常见绘图风格的原因.

iWPR_HTF iWPR_HTF

使用之字线方式绘制拉里.威廉姆斯(Larry Willaims)的百分比范围指标(Percent Range Indicator). 此指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

可以选择时间框架进行计算的抛物线转向指标