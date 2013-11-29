请观看如何免费下载自动交易
使用之字线方式绘制比尔.威廉姆斯的鳄鱼指标. 该指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置.
图1 iAlligator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1110
Exp_BrakeParb
此交易系统基于来自BrakeParb信号量、信号、趋势指标的信号iBBands_HTF
使用 DRAW_SECTION 风格，通常指之字线绘制布林带. 用于计算的时间框架可以在输入参数中设置. 那也是使用这种不常见绘图风格的原因.
iWPR_HTF
使用之字线方式绘制拉里.威廉姆斯(Larry Willaims)的百分比范围指标(Percent Range Indicator). 此指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置Parabolic_HTF
可以选择时间框架进行计算的抛物线转向指标