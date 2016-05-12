CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

iAlligator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
885
(14)
Der Alligator von Bill Williams gezeichnet als Zigzag-Form. Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.

Abbildung 1 The iAlligator_HTF indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1110

Exp_BuySell Exp_BuySell

Ein Handelssystem welches auf den Signalen des BuySell semaphore Signal Trend Indikators basiert

SelfLearningExperts SelfLearningExperts

Ein selbstlernender Expert Advisor

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Der drei-Bar High/Low System Indikator von Larry Williams

iWPR_HTF iWPR_HTF

Larry Williams' the Percent Range indicator als ZigZag-Form Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.