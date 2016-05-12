Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iAlligator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 885
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Alligator von Bill Williams gezeichnet als Zigzag-Form. Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.
Abbildung 1 The iAlligator_HTF indicator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1110
Exp_BuySell
Ein Handelssystem welches auf den Signalen des BuySell semaphore Signal Trend Indikators basiertSelfLearningExperts
Ein selbstlernender Expert Advisor
BarsMaxMinSystem
Der drei-Bar High/Low System Indikator von Larry WilliamsiWPR_HTF
Larry Williams' the Percent Range indicator als ZigZag-Form Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.