Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4 von dem Autor Reshetov, Hier der Link zu den Quellcode - https://www.mql5.com/ru/code/10289.

Wie er funktioniert:

Wir verwenden den Accelerator Oscillator Indikator, welche vier Werte von den folgenden Bars verwendet: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21. Jeder dieser Indikatorwerte wird mit seiner Gewichtung multipliziert, welche über die Formel (100-x(n)) berechnet wird, wobei x(n) - eine optimierte variable von x1, x2, x2, x3 ist. Nach der Multiplizierung der Werte, werden diese summiert und man erhält den Ergebniswert des Perceptron. Wenn der Wert des Perceptron größer als Null ist, dann wird eine Kauforder geöffnet, falls der Wert kleiner als Null ist, dann wird eine Verkaufsorder geöffnet.

Die Positionen werden mit Stop-Loss geöffnet (Stop Loss wird benötigt) und ohne Take Profit. Wenn eine Position einen Profit erreicht, der den Wert von Stop Loss übertrifft und es ein entgegengesetztes Signal gibt, dann wird die Position mit einem höheren Volumen entgegengesetzt geöffnet. Wenn es kein entgegengesetztes Signal gibt, dann wird Stop Loss auf den selben Wert gelegt wo es sich beim Öffnen der Position befand.

Wenn es plötzlich nicht möglich sein sollte eine umgekehrte Position aufgrund des zu nahen Schlusskurses an Stop-Loss zu öffnen, dann wird die Position geschlossen und es wird mit dem nächsten Tick einen weiteren Versuch geben, eine Position zu öffnen.

Stop Loss wird benötigt weil eine Position geschlossen werden kann und sein Stop-Loss nur bewegt werden kann, wenn die Position profitabel ist. Es muss eine Möglichkeit für einen Ausstieg geben, falls eine Position nicht profitabel ist.

In dem folgenden Chart sehen Sie das Ergebnis dieses Expert-Advisors mit den voreingestellten Parameterwerten für das letzte Jahr mit EURUSD M15.

Parameter: