Artificial Intelligence - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/10289.

Принцип работы

Используется индикатор Accelerator Oscillator, с него берется 4-ре значения с баров: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21. Каждое из значений индикатора умножается на свой вес, получаемый как (100-x(n)), где x(n) - оптимизируемая переменная x1, x2, x2, x3. После умножения значения суммируются и получается значение на выходе персептрона. При значении на выходе персептрона больше нуля открывается покупка, при значении меньше нуля - продажа.

Позиция открывается со стоп лосс (стоп лосс обязателен) и без тейк профит. При достижении позицией прибыли, превышающей значение стоп лосса на величину спреда, если при этом имеется противоположный сигнал, то выполняется переворот позиции путем открытия позиции большего объема. Если противоположного сигнала нет, стоп лосс переставляется на такой же уровень, какой был при открытии позиции (по расчетам получается в прибыли на величину спреда).

Если, вдруг, разворотную позицию невозможно открыть из-за близкого значения стоп лосс, будет выполнено ее закрытие, а на следующем тике будет еще одна попытка открытия позиции.

Стоп лосс обязателен потому, что закрытие позиции или перенос стоп лосса выполняется, только если позиция находится в прибыли, нужен еще вариант выхода в случае убытка.

На изображении показаны результаты работы эксперта с настройками по умолчанию за последний год на EURUSD M15.

 

Параметры

  • Lots - Лот.
  • StopLoss - Стоп лосс в пунктах.
  • Shift - Бар, на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
  • x1, x2, x3, x4 - Веса входов персептрона от 0 до 200. Рекомендуется оптимизировать с использованием генетического алгоритма.
