ArtificialIntelligence - MetaTrader 5EA
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Reshetov, 源链接 - https://www.mql5.com/ru/code/10289。
它如何工作
我们使用 加速振荡器 指标, 4 个柱线值取自: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21。每个指标值乘以它的权重, 计算公式是 (100-x(n)), 此处 x(n) 是优化的变量 x1, x2, x2, x3。乘积之后汇总, 感知的离场值也已经收到。如果感知的离场值高于 0, 开多头仓位, 如果值低于 0, 开空头仓位。
开仓需带止损位, 但无止盈位。当持仓到达盈利值超过点差及止损值, 并此时有反向信号, 则仓位通过更大交易量的反向交易反转。如果反转信号未出现, 止损设置在开仓价 (根据点差计算的盈利交易)。
如果止损位太近而导致突然无法反向开仓, 则将会先平仓, 并在下一个即时价到达时尝试再次开仓。
需要止损, 因为可以平仓以减少更多损失, 止损只有在持仓盈利后才可以移动。这可能会出现亏损情况下退出。
该 EA 以省缺参数, 基于去年的 EURUSD M15 的工作结果, 显示在图表中。
参数
- Lots - 手数。
- StopLoss - 止损点数。
- Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
- x1, x2, x3, x4 - 感知输入权重, 从 0 到 200。建议使用通用算法优化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1104
