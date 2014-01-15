O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Reshetov, Link para a fonte - https://www.mql5.com/ru/code/10289.

Como ele funciona

Usamos o indicador Accelerator Oscillator de onde são tomados 4 valores de barras: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21. Cada um dos valores do indicador é multiplicado pelo seu peso, que é calculado utilizando a seguinte fórmula (100-x(n)), onde x(n) - é uma variável otimizada x1, x2, x2, x3. Após multiplicar esses valores, eles são somados e se obtém o valor de saída do perceptron. Se o valor de saída do perceptron é superior a 0, uma posição de compra será aberta, se o valor for inferior a 0, uma posição de venda será aberta.

A posição é aberta com Stop Loss (Stop Loss necessário) e sem Take Profit. Quando uma posição atinge um lucro em que seu valor excede o de Stop Loss e se existe um sinal oposto, então a posição é revertida através da abertura de uma posição oposta e com volumeum maior. Se o sinal oposto não aparecer, o Stop Loss é definido no mesmo nível que ele tinha estado na posição aberta (de acordo com os cálculos de uma negociação rentável em valor de spread).

Se de repente for impossível abrir uma posição que reversa devido ao valor de Stop Loss, a posição será fechada e haverá mais uma tentativa de abrir uma posição na próximo tick.

O Stop Loss é necessário porque uma posição pode ser fechada quando houver lucro, sendo que seu Stop Loss pode ser modificado apenas se a posição for lucrativa. E tem que existir uma maneira de fechar uma posição caso esta não for lucrativa.

Os resultados do trabalho do Expert Advisor, com as configurações padrão do último ano EURUSD M15, são exibidos no gráfico.

Parâmetros