Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ArtificialIntelligence - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2952
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Reshetov, Link para a fonte - https://www.mql5.com/ru/code/10289.
Como ele funciona
Usamos o indicador Accelerator Oscillator de onde são tomados 4 valores de barras: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21. Cada um dos valores do indicador é multiplicado pelo seu peso, que é calculado utilizando a seguinte fórmula (100-x(n)), onde x(n) - é uma variável otimizada x1, x2, x2, x3. Após multiplicar esses valores, eles são somados e se obtém o valor de saída do perceptron. Se o valor de saída do perceptron é superior a 0, uma posição de compra será aberta, se o valor for inferior a 0, uma posição de venda será aberta.
A posição é aberta com Stop Loss (Stop Loss necessário) e sem Take Profit. Quando uma posição atinge um lucro em que seu valor excede o de Stop Loss e se existe um sinal oposto, então a posição é revertida através da abertura de uma posição oposta e com volumeum maior. Se o sinal oposto não aparecer, o Stop Loss é definido no mesmo nível que ele tinha estado na posição aberta (de acordo com os cálculos de uma negociação rentável em valor de spread).
Se de repente for impossível abrir uma posição que reversa devido ao valor de Stop Loss, a posição será fechada e haverá mais uma tentativa de abrir uma posição na próximo tick.
O Stop Loss é necessário porque uma posição pode ser fechada quando houver lucro, sendo que seu Stop Loss pode ser modificado apenas se a posição for lucrativa. E tem que existir uma maneira de fechar uma posição caso esta não for lucrativa.
Os resultados do trabalho do Expert Advisor, com as configurações padrão do último ano EURUSD M15, são exibidos no gráfico.
Parâmetros
- Lots - Lote.
- StopLoss - Stop Loss em pontos.
- Shift - Barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
- X1, X2, X3 e X4 - pesos de entrada do Perceptron entre 0 e 200. Recomenda-se usar o algoritmo genérico para otimização.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1104
Boa e velha Média Móvel desenhada utilizando o estilo DRAW_SECTION de maneira usual para desenhar o ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Estrela da Manhã/Estrela da Noite + Estocástico
Sinais de negociação baseados nos padrões candles "Estrela da Manhã/Estrela da Noite", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa" e confirmado pelo indicador RSI (Índice de Força Relativa). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.iBBands_HTF
Bandas de Bollinger desenhadas utilizando o estilo DRAW_SECTION, método habitual de desenho em ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.