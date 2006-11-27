CodeBaseРазделы
AI - эксперт для MetaTrader 4

Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron".



Настройки для оптимизации советника для финансовых инструментов:

1. Генетический алгоритм обязательно должен быть включен - 32 миллиарда прогонов.



2. Внешние переменные x1, x2, x3 и x4 могут принимать значения от 0 до 200



3. Маржинколл поставим на 30% от депо



4. И не забудьте отключить вывод бесполезных результатов перед началом оптимизации - сильно отъедают память и время.


AMkA AMkA

Скользящая средняя по Кауффману с возможностью читать через iCustom, изменять цену, к которой применяется и способ расстановки точек: на базе пипсового фильтра или с расчётом стандартного отклонения.

Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье

Индикатор выделяет наиболее значимые гармоники движения, отбрасывая высокочастотные составляющие. Это пример использования библиотеки Фурье преобразования.

MACD 4H MACD 4H

Индикатор MACD-4H, показывающий MACD старшего таймфрейма.

MA советник MA советник

MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.