AI - эксперт для MetaTrader 4
59736
Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron".
Настройки для оптимизации советника для финансовых инструментов:
1. Генетический алгоритм обязательно должен быть включен - 32 миллиарда прогонов.
2. Внешние переменные x1, x2, x3 и x4 могут принимать значения от 0 до 200
3. Маржинколл поставим на 30% от депо
4. И не забудьте отключить вывод бесполезных результатов перед началом оптимизации - сильно отъедают память и время.
