iBBands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
ibbands_htf.mq5 (9.17 KB) ver
Bandas de Bollinger dibujadas con el estilo DRAW_SECTION es el medio habitual de dibujar ZigZag. La temporalidad en la que es calculada puede ajustarse en los parámetros de entrada. Es por eso que se utiliza un estilo tan inusual de dibujo.

Fig.1 Indicador iBBands_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1093

