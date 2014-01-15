Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iBBands_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1079
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Bandas de Bollinger dibujadas con el estilo DRAW_SECTION es el medio habitual de dibujar ZigZag. La temporalidad en la que es calculada puede ajustarse en los parámetros de entrada. Es por eso que se utiliza un estilo tan inusual de dibujo.
Fig.1 Indicador iBBands_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1093
Asesor Experto con un Perceptrón monocapa de 4 entrada que analiza los datos del oscilador Acelerator (AC).iMa_HTF
Nuestra vieja conocida Media Móvil, visualizada mediante el estilo DRAW_SECTION, el cual se utiliza habitualmente para visualizar el ZigZag. El periodo para el cual se calcula puede especificarse en los parámetros de entrada. Esa es la razón por la que se utiliza un estilo inusual para visualizar el indicador.
Asesor Experto Autoaprendizaje.Módulo de señal para el comercio: Señal simple de cruce de MA
Señal simple de cruce de MA para el Asistente del Asesor Experto