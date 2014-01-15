Asesor Experto con un Perceptrón monocapa de 4 entrada que analiza los datos del oscilador Acelerator (AC).

Nuestra vieja conocida Media Móvil, visualizada mediante el estilo DRAW_SECTION, el cual se utiliza habitualmente para visualizar el ZigZag. El periodo para el cual se calcula puede especificarse en los parámetros de entrada. Esa es la razón por la que se utiliza un estilo inusual para visualizar el indicador.