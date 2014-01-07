此交易系统的信号采自 BullsBears 信号量, 信号, 趋势指标。当柱线收盘，如果出现大彩色点改变颜色，其代表指标反向，则信号形成。

放置 BrakeMA.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表