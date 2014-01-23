CodeBaseSecciones
Indicadores

BrakeMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1098
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
brakema.mq5 (11.14 KB)
Autor real:

Ivan Kornilov

Descripcion:

El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR. Su uso es similar a Parabolic Sar.

BrakeMA

BrakeMA 

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.05.2012 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/986

