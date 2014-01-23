Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BrakeMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1098
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ivan Kornilov
Descripcion:
El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR. Su uso es similar a Parabolic Sar.
BrakeMA
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.05.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/986
BrakeParb
El indicador de tendencia simple aparece en forma de NRTR.MA-Crossover_Alert
El indicador de semáforo más simple que tiener alertas y ofrece la posibilidad de enviar señales a un buzón de correo.
i-BB-Width
Anchura de las Bandas de Bollinger. Uno de sus métodos de aplicación fue descrito en la revista FOREX №123 (julio de 2006) en la página 47.RSI HTF
RSI estándar que se puede aplicar en un gráfico teniendo un timeframe diferente.