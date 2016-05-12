CodeBaseKategorien
Exp_BrakeMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Expert Advisor Exp_BrakeMA basiert auf den Signalen von dem BrakeMA semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es eine Umkehr des Indikators gibt, welche in Form einer Farbänderung und des Auftretens eines großen farbigen Punkte dargestellt wird.

Platzieren Sie die kompilierte Datei BrakeMA.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit XAUUSD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1099

