Exp_BrakeMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_BrakeMA построен на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло переворачивание индикатора с изменением цвета и с появлением крупной цветной точки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BrakeMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_Arrows_Curves Exp_Arrows_Curves

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с индикатора Arrows_Curves

Exp_XMACD Exp_XMACD

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с универсальной гистограммы XMACD.

Exp_BrakeExp Exp_BrakeExp

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeExp

Exp_BrakeParb Exp_BrakeParb

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeParb