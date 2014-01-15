CodeBaseSeções
Experts

Exp_BrakeMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1017
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
brakeexp.mq5 (10.55 KB) visualização
exp_brakeexp.mq5 (6.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_BrakeMA se baseia nos sinais retirados do semáforo BrakeMA, indicador de sinal de tendência. O sinal é formado após o fechamento da barra quando há uma reversão no indicador através da mudança de cor e a ocorrência de um grande ponto colorido.

Coloque o arquivo compilado BrakeMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1099

