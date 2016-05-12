Dieser EA Exp_BinaryWave basiert auf Signalen von dem BinaryWave Integral Oszillator. Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es ein Ausbruch in einem Zero-Level gibt oder eine Veränderung in der Richtung des gleitenden Durchschnitts auftritt.(In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen in den Eingabeparametern).

Platzieren Sie die Datei BinaryWave.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse