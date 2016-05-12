und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser EA Exp_BinaryWave basiert auf Signalen von dem BinaryWave Integral Oszillator. Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es ein Ausbruch in einem Zero-Level gibt oder eine Veränderung in der Richtung des gleitenden Durchschnitts auftritt.(In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen in den Eingabeparametern).
Platzieren Sie die Datei BinaryWave.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1095
